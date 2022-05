Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na čarodějnice nafoukal přes 2 promile

TEPLICKO - Podezření policistů se potvrdilo dechovou zkouškou; Viděli jste nehody?

V sobotu v časných ranních hodinách míjeli policisté z obvodního oddělení v Krupce vozidlo, jehož jízda se jim zdála podezřelá. Vozidlo tedy v ulicích Krupky zastavili a řidiči (42 let), který jevil známky opilosti, provedli orientační dechovou zkoušku. Ta prokázala, že muž opravdu požil alkoholické nápoje, kdy v dechu měl 2,22 promile alkoholu. Řidiči byla zakázána jízda a byla mu předána výzva k dostavení se k výslechu, až bude střízlivý. Policistům se nyní bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí pobyt ve vězení až na 1 rok, peněžitý trest či zákaz řízení.

K první dopravní nehodě mělo dojít v době od 8.00 do 10:30 hodin dne 23. dubna 2022 v ulici Jaselská v Teplicích. Nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a narazil do levého zadní boku osobního auta Mercedes Benz. Pravděpodobný viník pak z místa odjel, aniž by nehodu oznámil. K druhé dopravní nehodě mělo dojít v době od 21:00 hodin dne 27. dubna 2022 do 6:00 hodin dne 28. dubna 2022 v ulici Drážní vTeplicích. Dosud nezjištěný řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a narazil do levého předního boku zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Řidič následně s vozidlem z místa dopravní nehody ujel, aniž by splnil zákonem danou povinnost.

Veškeré informace k oběma nehodám zavolejte na linku dopravního inspektorátu, tel. 974439260.

