Na bicykl zapomněl

BRNO VENKOV: Dva týdny staré horské kolo bytelný zámek přes noc neochránil.

Na dva týdny staré horské kolo za dvacet tisíc korun večer při odchodu z jedné z kuřimských restaurací nějak pozapomněl šedesátiletý muž. Až ráno si uvědomil, že do lokálu nevyrazil pěšky. Skutečnost, že bicykl zajistil poměrně bytelným zámkem, mu dávala naději. Ta se ale při příchodu k podniku rozplynula. Na místě našel ve stojanu jen poničený zámek. Krádež tedy oznámil kuřimským policistům. Těm se z nedalekých bezpečnostních kamer podařilo obratem získat popis pachatele. Druhý den večer pak spěchali do blízké ulice, kde se měl podle oznamovatele pohybovat podezřele se chovající mladík. Když se blížili na místo, bylo jim jasné, že stejně oblečený muž jim bude mít co říci i k odcizenému kolu. Zvlášť, když se spatření policejní auta snažil zmizet. Hlídka muže zajistila, ten se ale nechtěl vzdát. Při pokusu u útěk od služebního vozidla museli policisté použít donucovací prostředky a muži přiložili pouta. V nich putoval do policejní cely. Při výslechu pak muž krádež přiznal. Nyní je stíhaný za krádež.

por. Bohumil Malášek, 21. srpna 2020

