Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na autobus zaútočil kameny

MOSTECKO - Před tím si nárokoval své území.

Druhý pracovní den tohoto týdne zažil v Mostě řidič linkového autobusu zvláštní chvíli, ve které se mohl cítit v ohrožení. V odpoledních hodinách čekal v Okružní ulici na zastávce, kde čekal, až mu začne linka podle jízdního řádu. Před autobusem začala mávat neznámá osoba, o které se řidič domníval, že potřebuje pomoc nebo radu, proto otevřel dveře. V prostoru předních dveří se postavil muž, který měl s nožem v ruce tvrdit, že to je jeho území a jde všechny pozabíjet. Řidič neváhal a hromadný dopravní prostředek uzavřel. To neznámého agresora asi naštvalo a začal do autobusu mlátit pěstmi. Šofér odjel. Nedaleko na kruhovém objezdu se otočil a stejnou cestou se podle plánu vracel k první nástupní zastávce. Mostečan ve věku 27 let se nechtěl asi tak lehce vzdát a chtěl „dobít své území.“ Na jedoucí autobus bez cestujících začal házet kamení. To už ale řidič kontaktoval policisty na tísňové lince, kterým popsal danou situaci včetně popisu osoby. Uniformovaná hlídka muže vypátrala a zadržela po několika minutách. Pozitivní test na drogy byl možná odpovědí na chování podezřelého. Možná i na to, že linkový autobus nebyl nijak poškozen, protože se agresor žádným kamenem netrefil. Policisté ho převezli do cely a následující ráno si ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Od soudu může Mostečan odejít v případě uznání viny až s tříletým trestem odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

12. září 2024

