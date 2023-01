Mzdová účetní

KŘP Karlovarského kraje, odbor personální - místo výkonu práce Karlovy Vary (Sokolov) - pracovní poměr

Nabídka zaměstnání



Hledáme: mzdovou účetní nebo účetní s praxí



Funkce: mzdová účetní



Pracovní zařazení: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor personální, Oddělení služebních příjmů, platů a sociální evidence





Popis práce: zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, řešení problematiky daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, aplikace dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele,





Specifikace: výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění,





Ostatní podmínky: ukončené úplné střední odborné vzdělání s maturitou, praxe v oboru mzdového účetnictví nebo účetnictví, dobrá znalost potřebných předpisů, bezúhonnost (doložena výpisem z Rejstříku trestů), schopnost ústní i písemné argumentace a komunikace, samostatnost, důslednost, pečlivost, schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, velmi dobrá znalost práce na PC, znalost program SAP a portálů veřejné správy výhodou, řidičský průkaz sk. B.





Benefity: 25 dní dovolené

5 dní indispozičního volna po uplynutí zkušební doby

příspěvek na stravování

jedenkrát za dva roky příspěvek na rekreaci

příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

možnost pobytu v rekreačních zařízeních Policie ČR

bezúročná půjčka na bytové účely





Pracovní úvazek: plný úvazek – 40 hodin/týden (pracovní doba 7.00 – 15.30)





Předpokládaný nástup: 1. 4. 2023, nebo dle dohody





Pracovní smlouva: Při nástupu doba určitá 1 rok, možnost dalšího prodloužení postupně až na dobu neurčitou.





Zkušební doba: 3 měsíce





Plat: 9. platová třída, platový tarif určen dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.:

základní plat: 21.710,- Kč až 31.820,- Kč dle započitatelné praxe

zvláštní příplatek: 2. 200,- Kč

osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby





Místo výkonu práce: Karlovy Vary cca do 2 let Sokolov





V případě zájmu: životopis včetně motivačního dopisu zašlete na e-mailovou adresu denisa.zemlickova@pcr.cz nebo doručte poštou na adresu krajského ředitelství k rukám vedoucí Odboru personálního plk. Mgr. Denise Žemličkové nejpozději do 10.2. 2023. Vaše případné dotazy zodpoví uvedená kontaktní osoba.





Adresa pro doručení: Karlovy Vary, Závodní 386/100, PSČ 360 06





Kontaktní osoby: plk. Mgr. Denisa Žemličková, vedoucí Odboru personálního

tel: 974 361 420,

e-mail: denisa.zemlickova@pcr.cz





