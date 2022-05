Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Myslivci se činili

BRNO VENKOV: Spojitost s dalšími případy policisté musí ještě prověřit.

Povedený sobotní hon v lesích u Rosic u Brna mají za sebou místní myslivci. Ti totiž mužům zákona pomohli dopadnout povedený páreček zlodějů, který se vloupal do uzamčené chaty. Vše ale začalo kolem čtvrté hodiny ranní, kdy ukrytý alarm zaregistroval nežádoucí pohyb uvnitř objektu. Na místo tak vyrazily všechny nejbližší policejní hlídky, ale než se tam dostaly, podařilo se darebákům z víkendového příbytku pohotově zmizet. Po zlodějské bandě se tak rozjelo rozsáhlé pátrání, do kterého byl zapojen i policejní psovod se svým psem. A právě tento služební kynolog při prohledávání lesů narazil i na číhajícího muže zeleném, který jednoho podezřelého jen krátce předtím náhodou potkal. Oba se tak vydali jeho cestou a po několika stovkách metrů se na ně nakonec usmálo štěstí. To pak nestandartní hlídka jednoho vysíleného pachatele pohotově dostihla a zadržela. Téměř stejně na chlup dopadla i jeho povedená společnice. Na ni zase policisty upozornil další pozorný myslivec. Nyní oběma za trestný čin krádež hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi. Současně muži zákona zároveň prověřují, zda náhodou výtečníci nemají prsty i v jiných neobjasněných případech.

por. Petr Vala, 25. května 2022.

