Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Myšlenku i stolici je mnohdy obtížné udržet

LIBEREC – Majitelé domu nezvaného hosta zadrželi přímo při činu. Skončil v policejní cele.

S přibývajícím věkem je někdy velmi obtížné udržet myšlenku. Občas se s tím potýkáme všichni. Chytré hlavy zasažené neduhem ztráty myšlenek přišly na to, jak je uchovat. Vymyslely databanky, políčka navíc v mobilních aplikacích kalendářů, poznámkové bloky a mnohé další vychytávky, jak si co nejrychleji poznamenat právě ten či onen skvělý nápad před tím, než nenávratně zmizí, nahrazen myšlenkou či nápadem novým.

Co všechno se však stane obtížným, když není možné udržet stolici? Aplikace mobilních telefonů pro tento druh ztrát neexistují. Posloužit by mohl snad jen papírový bloček na poznámky.

Myšlenku ani stolici neudržel lapka, který se vloupal do rodinného domku v Liberci. Poté, co 18. srpna navečer překonal plot a vnikl na zahradu vilky, rozhodl se skrýt v jejích útrobách. Poškodil vstupní dveře a rázem se ocitl uvnitř. Během svého nezvaného pobytu v cizím domě prohledal veškeré možné prostory, v nichž se mohly nacházet potraviny. Po neúspěších přišlo na řadu hledání peněz. Cizinec neváhal propátrat ani dámský šatník, což přiznejme si, bývá pro muže většinou tabu. Výjimky však potvrzují pravidlo, jak by řekl klasik. Nutno podotknou, že se v tu dobu v domku nacházeli také jeho obyvatelé. Postarší žena poté, co zaslechla šramot v dolních patrech, rozhodla se v domnění, že jde o další obyvatele vracející se z nákupu, jít jim naproti. Zděšení zavládlo takřka ihned potom, co spatřila cizího muže přebíhajícího z jedné místnosti do druhé. Pohledy se střetly. Žena nezaváhala ani vteřinu a domem se rozlehl její křik. Zmatený cizinec pod vlivem působení neudržitelného „návalu“ pohledem zapátral po místech, kde by se mohl skrýt. Místnost s toaletou však objevil příliš pozdě. Hnán unikající potřebou zamířil do oné místnosti, kde se před nechápajícím okolním světem uzamkl. Bystrá žena okamžitě zavolala na pomoc sousedy a oznámila případ na policii. Během velmi krátké chvíle dorazila na místo policejní hlídka, která 34letého muže zadržela v místnosti poskytující mu okamžitou úlevu.

Svou eskapádou způsobil lapka majitelům domu škodu přesahující 10tisíc korun. Věci z několika pokojů, zasažené mužovou nemilou příhodou, skončily v popelnici.

Policejní vyšetřovatel sdělil 34letému cizinci podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

21. srpna 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

