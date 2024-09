Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Myslel, že bude dědit, přišel o více než milion a půl

Český Krumlov – Internetoví podvodníci byli opět úspěšní.

Dalším z případů internetových podvodů se museli zabývat policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově. Na konci uplynulého týdne se na ně obrátil sedmasedmdesátiletý muž z Českokrumlovska, kterého oslovil podvodník pod záminkou vyplacení dědictví. Podvodník poškozeného kontaktoval pomocí emailu, ve kterém mu sdělil, že je jediným možným dědicem po jeho zesnulém příbuzném, žijícím v Americe. V průběhu komunikace, která trvala od prosince roku 2022 do letošního září, tedy skoro dva roky, dosud nezjištěný pachatel poškozenému sdělil, že by měl zdědit částku ve výši 50 milionů amerických dolarů. Jak už to tak bývá, vyplacení dědictví mělo ale háček. Poškozený musel dle instrukcí zaplatit nutný poplatek za daň z dědictví a dále například za zavedení a vedení účtu pro vyplacení dědictví. Poškozený tedy ze svého účtu poslal podvodníkovi dohromady více než jeden a půl milionu korun. K vyplacení dědictví však nedošlo a údajné právní oddělení chtělo stále další a další poplatky. Poškozený tak pojal podezření, že se jedná o podvod a obrátil se na českokrumlovské policisty. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Případem se budou nyní nadále zabývat českokrumlovští kriminalisté. Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

23. září 2024

