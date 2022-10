Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži se doupustili krádeží

PELHŘIMOVSKO: Kriminalisté obvinili dvojici mužů

V policejní cele skončili v říjnu dva muži, kteří se v Humpolci dopustili majetkové trestné činnosti. Během jedné noci způsobili škodu přes osmdesát šest tisíc korun. Zaměřili se na vloupání do prodejny, hotelu, ale také odcizili finanční hotovost či neoprávněně užívali vozidlo. Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů.

V pátek 7. října začali policisté po přijatém oznámení, prověřovat krádeže, ke kterým ve městě došlo. V rámci šetření se policistům podařilo získat informace k popisu podezřelých mužů, po kterých pátrali. Dvojice následně svoje dopadení ještě urychlila. V ubytovacím zařízení, kde policisté prováděli nezbytné úkony, oba podezřelé muže potkali. Následně je zkontrolovali a zadrželi.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržených mužů z Plzeňska. „Třiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci v jednočinném souběhu s trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Devětadvacetiletý muž byl obviněn ze dvou trestných činů, a to krádeže a neoprávněného užívání cizí věci.“ řekl mjr. Bc. Michal Hájek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obvinění muži byli v minulosti za různorodou trestnou činnosti již soudně trestáni a odpykali si i tresty odnětí svobody nepodmíněně. Třiatřicetiletý muž, který usedl za volant má navíc na základě rozhodnutí okresního soudu vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to na dobu šedesáti měsíců, který by mu měl skončit v říjnu roku 2024.

Muži byli obviněni z toho, že v době od večerních hodin čtvrtka 6. října do brzkých ranních hodin následujícího dne za užití násilí rozbili skleněnou výplň okna a vnikli do prodejny na ulici Dolní náměstí. Z prodejny odcizili finanční hotovost, mobilní telefony a jiné zboží. Poté přešli do zábavního podniku, kde využili nepozornosti obsluhy a v nestřežený okamžik jí odcizili finanční hotovost a z podniku odešli. V časných ranních hodinách pátku 7. října se taktéž na Dolním náměstí vloupali do hotelu. Pachatelé vnikli za užití násilí do hotelu, kde následně prostory restaurace prohledali a odcizili tabákové výrobky a finanční hotovost. Kromě krádeže vznikla majiteli škoda poškozením dveří a skříní v restauraci.

Kromě krádeží mají obvinění muži na svědomí také neoprávněné užívání cizí věci. V tomto případě užívali osobní vozidlo Ford Focus, kdy v noci ze čtvrtka na pátek vnikli po rozbití okna do zaparkovaného vozidla, vozidlo nastartovali a přejeli s ním z náměstí na ulici Panskodomská, kde vozidlo zanechali. Před odchodem však z vozidla odcizili navigaci, panel k autorádiu, zpětné vnitřní zrcátko a jiné věci. Část odcizených věcí se policistům podařilo zajistit a vrátit zpět jejich majitelům.

Po provedení všech nezbytných úkonů kriminalisté muže ze zadržení propustili a jsou stíháni na svobodě. Případ pelhřimovští kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost hrozí obviněnému třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři léta. Devětadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody v délce až na dvě léta.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

17. října 2022

