Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži odcizili bundy a stavebnice

JIHLAVSKO: Policisté oba podezřelé muže zadrželi

Policisté dopadli v krátké době dva cizince, kteří minulý týden odcizili v Jihlavě bundy za patnáct tisíc korun. Dalších krádeží se dopustili v Českých Budějovicích, odkud si odvezli dětské stavebnice za téměř čtyřicet tisíc korun. Jihlavští policisté podezřelé muže dopadli ve spolupráci s dálničním oddělení Mirošovice a cizinci již mají sděleno podezření ze spáchání trestného činu.

V druhé polovině minulého týdne došlo v jihlavském obchodním centru v odpoledních hodinách v prodejně s oblečením ke krádeži čtyř bund. Dva pachatelé zboží vzali, bundy ukryli do tašky a odešli z obchodu, aniž by zaplatili. Následně přijali policisté oznámení o krádeži a začali případ prověřovat. Zjistili veškeré dostupné informace a pustili se do pátrání po pachatelích. Šetřením se jim postupně podařilo dostat na stopu podezřelých.

Ve středu 17. ledna zastavili dálniční policisté po sedmé hodině večer na dálnici vozidlo Škoda Superb jedoucí ve směru na Prahu. V automobilu byli dva muži, po kterých policisté pátrali v souvislosti s krádeží. Na základě státním zastupitelstvím vydaného souhlasu se zadržením policisté muže zadrželi a jejich další cesta směřovala do Jihlavy. Oba cizinci byli umístěni do policejních cel.

Policisté prověřováním dále zjistili, že podezřelí muži nemají na svědomí jen krádež bund, ale stojí také za dvěma krádežemi, ke kterým došlo v průběhu listopadu v Českých Budějovicích. Z prodejny tam ve dvou případech odnesli pachatelé různé stavebnice. Zboží rovněž ukrývali do tašky a odešli nepozorovaně bez zaplacení.

Na základě shromážděných důkazů sdělil policejní inspektor oběma mužům podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Jedná se o osmatřicetiletého a třiapadesátiletého muže, každý jiné státní příslušnosti. Oba cizinci bydlí v současné době v Praze. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

19. ledna 2024

vytisknout e-mailem