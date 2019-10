Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muži obelstili pokladní

KAZNĚJOV - Policisté pátrají po totožnosti dvou mužů, kteří dle všeho obelstili pokladní při směně bankovek.

Policisté z obvodního oddělení Kaznějov šetří přestupek proti majetku, kterého se dle všeho dopustili 17. října 2019 okolo 16 hodiny dva muži v prodejně v Kaznějově. Jeden z mužů si na prodejní ploše vybral čokoládu a šel ji k pokladně zaplatit. Zboží platil bankovkou dvoutisícové nominální hodnoty. Následně chtěl po pokladní vrácené peníze několikrát rozměnit. Mezitím další zákazník, dle všeho spolupachatel, odvracel prodavaččinu pozornost tím, že do směny bankovek různě mluvil, že by chtěl mít také tolik peněz, že směna dlouho trvá apod. Nakonec paní pokladní zjistila, že mužům vrátila o tři tisíce korun víc.

Policisté po totožnosti dosud neznámých pravděpodobných pachatelů pátrají.

Žádáme občany, kteří by na zveřejněných fotografiích osoby pravděpodobných pachatelů poznali, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

31. října 2019

