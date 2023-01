Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Muži naletěli na flirt a svlékací video na Instagramu, teď jsou vydíráni

KRAJ - Vyděrači kontaktují své oběti přes falešné profily.

V tomto týdnu jsme přijali dvě oznámení o vydírání, které se odehrálo v prostředí sociálních sítí, kde si na dva mladé muže počíhali neznámí vyděrači. V jednom případě oslovili dospělého mladého muže prostřednictvím falešného profilu na Instagramu s fotografií pohledné tmavovlásky . Ta po velmi krátké seznamovací konverzaci, prokládané smajlíky se srdíčky, přešla rovnou na věc a nabídla mu videohovor, ve kterém ho uvítala ve spodním prádle. A i to brzy odložila a předvedla mu své umění autoerotiky. Když skončila, vyzvala k tomu samému i jeho, a on nebyl proti. Virtuální dostaveníčko ale mělo pro mladíka trpký závěr. Poté, co ukončili videochat, obdržel zprávu o tom, že je jeho intimní video zálohováno a pokud nezaplatí 5 500 euro, bude rozesláno jeho všem kontaktům na Instagramu, rodinným příslušníkům a také zveřejněno na několika dalších sociálních sítích. Ačkoliv to mladíka vyděsilo, žádné peníze vyděrači neposlal, překonal stud a našel v sobě kuráž vše oznámit na policii.

Druhý případ se odehrál podle stejného scénáře, jen s tím rozdílem, že se na falešném profilu na Instagramu objevila blondýnka a za nezveřejnění intimní nahrávky oznamovatele, ve které účinkoval, pachatelé požadovali 2 000 euro. Ani on nezaplatil a statečně se obrátil na nás.

Oba muži samozřejmě udělali dobře, že vyděračům žádné peníze neposlali, protože i kdyby zaplatili, jistotu, že se kompromitující nahrávka nedostane na veřejnost, nebudou mít nikdy. Jakmile se cokoliv dostane do internetového prostředí, zůstává v něm navždy, a tudíž může být zneužito kdykoliv.

V této souvislosti varujeme všechny uživatele sociálních sítí, aby zvažovali, jakých aktivit se na nich účastní, protože to, co může člověka vážně společensky poškodit, se pro vyděrače stává vyhledáváným obchodním zbožím. Když na sebe žádné kompromitující materiály nevyrobíte, nebudete ani vydíratelní.

Oběma případy se intenzivně zabývá služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru Policie ČR.

12. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

