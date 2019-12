Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Muži, který polil dům i vůz hořlavinou, hrozí vězení

ZLÍNSKO: Trest za nerozvážnost.

Kriminalisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci pětačtyřicetiletému cizinci, který koncem října telefonicky vyhrožoval své bývalé přítelkyni a poté polil hořlavou látkou její dům a vozidlo jejího syna. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody až na jeden rok.

Muž záhy poté, co v afektu jednal neuváženě - vyhrožoval své bývalé přítelkyni a hořlavinou polil parapety oken jejího domu, v němž společně žili devět let, dům opustil a odjel svým vozidlem do sousedního státu, kde má trvalé bydliště. Po cestě si koupil tvrdý alkohol, který vypil a jel dál. Záhy ho při řízení vozidla v sousedním státu zastavili tamní policisté. Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,3 promile alkoholu. Policisté muže zadrželi a na základě žádosti zlínských kolegů, kteří už v tu dobu po muži pátrali, k danému případu vyslechli.

Muž se přiznal, že polil parapety domu i vozidlo hořlavinou, kterou používal v dílně. Jednal prý v afektu, protože se ke své bývalé přítelkyni chtěl vrátit a ona ho odmítala. Škodu ve výši deset tisíc korun, kterou způsobil na rodinném domě a na vozidle, slíbil uhradit. O jeho trestu rozhodne soud.

4. prosince 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

