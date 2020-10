Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muži hrozí za podvod až 5 let vězení

Praha venkov - VÝCHOD- Způsobená škoda je téměř 800 tisíc korun.

Kriminalisté z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD zahájili v polovině října trestní stíhaní padesátiletého muže jako obviněného ze spáchání pokračujícího přečinu podvod a přečinu neoprávněného podnikání.

Tohoto protiprávního jednání se měl muž dopustit tím, že od roku 2017 až do současnosti měl jako jednatel společnosti nabízet komplexní rekonstrukci koupelen včetně bonusového balíčku vybavení zrekonstruovaných prostor. V té době si však musel být vědom, že si nasmlouval větší rozsah zakázek, než je schopen realizovat ve stanoveném čase a to i vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků.



Nejméně v sedmi případech se jednalo o podobný scénář. Se svými klienty měl muž uzavřít smlouvu o dílo s tím, že se zavázal k rekonstrukci koupelen dle specifikací a zhotovení do 14ti dnů. Započetím stavebních prací byla ze strany klientů složena záloha a následně v etapách další platby. Nejdříve rekonstrukce probíhala společně se stavebními pracemi podle uzavřené smlouvy, později však firma stavební práce nedokončila a ani nedodala veškerý zaplacený materiál a to i přes opakované urgence ze strany poškozených klientů.

Celkově se způsobená škoda vyšplhala na téměř 800 tisíc korun a muži hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání až na 5 let.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

29. října 2020

vytisknout e-mailem