Muži hrozí až desetileté vězení

SOKOLOVSKO – Napadený musel vyhledat lékařské ošetření.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Horního Slavkova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný měl v pondělí 11. července letošního roku kolem 21. hodiny poničit vstupní dveře do bytové jednotky v Rotavě. Následně měl vstoupit do bytu a fyzicky napadnout spícího sedmadvacetiletého muže. Po chvíli mělo mezi muži dojít ke strkanici a přitom měl čtyřiadvacetiletý muž sedmadvacetiletého muže obviňovat z vykradení sklepu. Poté měl chtít obviněný po muži finanční prostředky. Ten mu je ovšem nedal a tak si chtěl obviněný vzít z bytu elektroniku. Postupně se měl snažit pod pohrůžkou vzít tablet, televizor či herní konzoly. Po několika minutách, kdy se o potyčku v bytě měli začít zajímat sousedi, čtyřiadvacetiletý muž z místa utekl, aniž by cokoliv odcizil.

Poničením dveří měl muž způsobit škodu přibližně tři tisíce korun.

Sedmadvacetiletý muž musel po fyzickém napadení vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny hrozí čtyřiadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 7. 2022

