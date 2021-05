Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu

TŘEBÍČSKO: Napadený muž utrpěl vážné zranění

Kriminalisté třebíčského územního odboru vyšetřují závažný násilný trestný čin, ke kterému došlo o uplynulém víkendu v Třebíči. Dva útočníci způsobili vážné zranění muži, se kterým měli předtím konflikt. Policisté podezřelé krátce po činu zadrželi, jedná se o cizince, oba byli obviněni ze spáchání dvou trestných činů.

V sobotu 15. května přijali policisté ve večerních hodinách oznámení o útoku na muže, ke kterému došlo na ulici v Třebíči. Na místo vyjely okamžitě policejní hlídky, zasahovali zde již strážníci městské policie. V lokalitě se nacházel větší počet osob, část z nich pod vlivem alkoholu, situace byla na místě vyhrocená, napadený muž zde nebyl. Policisté během chvíle vypátrali zraněného muže, kterému poskytli ihned pomoc a následně ho do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Vážně zraněný muž byl převezen do nemocnice, kde podstoupil operační zákrok. Dva muži důvodně podezřelí ze spáchání násilného činu se nacházeli v provozovně, policisté je zadrželi a odvezli na oddělení policie, kde byli umístěni do cel. Provedenými dechovými zkouškami u nich policisté požití alkoholu vyloučili.

Kriminalisté provedli ohledání lokality, kde k činu došlo, šetření a zajistili také stopy, včetně kuchyňských nožů. Zahájili prověřování, provedli výslechy a shromáždili důkazy. Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku třiatřicet a jednadvacet let. „Oba muži byli obviněni ze spáchání pokusu zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a dále přečinu výtržnictví,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Násilný čin se stal na ulici nedaleko centra města. Mezi mužem a cizinci došlo nejprve ke sporu u provozovny, a to v souvislosti s platbou za zboží, které muž koupil. Slovní rozepři vystřídalo napadání, které přerostlo ve fyzický útok. Cizinci jsou obviněni z toho, že s nožem v ruce vyběhli za mužem na ulici, kde ho fyzicky napadli. Kopali ho, tloukli do různých částí těla a utržil také bodnou ránu do oblasti trupu. Zraněnému muži se poté podařilo z místa utéct a následně mu poskytli pomoc další osoby a přivolaní policisté.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za zvlášť závažný zločin lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

19. května 2021

vytisknout e-mailem