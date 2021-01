Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže zbil před panelovým domem

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve osmnáctiletého mladíka z Chodova, kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.



Obviněný měl na konci srpna minulého roku v brzkých ranních hodinách fyzicky napadnout sedmapadesátiletého muže. Po předchozí slovní rozepři ho měl před panelovým domem v Chodově nejdříve udeřit pěstí do oblasti hlavy. Sedmapadesátiletý muž se měl dalšímu napadení bránit a po chvíli měla dvojice upadnout na zem. Obviněný měl poté vstát a klečícího muže dvakrát kopnout nohou do oblasti hlavy. Své agresivní chování měl mladík završit kopem do spodní části těla sedmapadesátiletého muže. Ten při útoku utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici a následnou několikatýdenní léčbu.



V případě prokázání viny hrozí osmnáctiletému mladíkovi trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 1. 2021

vytisknout e-mailem