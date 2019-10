Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Muže zajistila až zásahová jednotka

ČESKÁ TŘEBOVÁ - Jak můžou dopadnout sousedské spory...

V neděli 6. října 2019 okolo 16 hodiny přijal operační důstojník oznámení o sousedských sporech v České Třebové. Oznamovatel uvedl, že se jedná o spory ohledně parkování a že na místě měly padnout i výstřely. Na místo okamžitě vyjely dostupné policejní hlídky. Muž, který měl zbraň použít, se však zabarikádoval ve svém domě, a nekomunikoval ani s policisty ani s policejním vyjednavačem.

Po dvou hodinách neúspěšného vyjednávání, kdy hrozilo, že by se mohl muž sebepoškodit, rozhodl velitel zásahu o provedení násilného vstupu do obydlí, který provedla přivolaná zásahová jednotka. Ta v domě zajistila 70letého muže a zbraň. Muž byl umístěn do policejní cely. Zákrok se obešel bez zranění.

Vzhledem k tomu, že prověřování je na začátku, nebudeme k události poskytovat bližší informace.

6. říjen 2019

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

