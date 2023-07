Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muže oloupili před chatou

Oloupili muže pro pár korun, teď si na soud dva z útočníků počkají ve vazbě

Kriminalisté z 2. oddělení obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Prahy III. díky velmi dobré práci zadrželi trojici osob, která na konci června v Praze 8 oloupila čtyřiasedmdesátiletého muže. K samotnému incidentu došlo v okamžiku, kdy poškozený seděl před chatou, kde dlouhodobě bydlí a povídal si se svou známou. Poté, co dvojice mužů vstoupila na jeho pozemek, okamžitě na něj zaútočila. Opakovaně jej oba muži udeřili do hlavy a dalších částí těla a to i za pomoci teleskopického obušku a dokonce i francouzské hole, kterou jeden z nich měl u sebe z důvodu vlastní zdravotní indispozice. Po muži požadovali, aby jim sdělil, kde má schované peníze. K útočníkům se však přidala i známá poškozeného, která společně s nimi prohledávala chatu a hledala peníze. Nakonec se jim podařilo nalézt tašku, v níž měl napadený přibližně dva tisíce korun. Jako „suvenýr“ si z chaty navíc odnesli i atrapu pistole a airsoftovou pistoli.

Senior při útoku utrpěl mnohačetná poranění na hlavě a především v obličejové části. Útok byl tak razantní, že mu muži způsobili několik zlomenin obličejových kostí, pohmožděniny a vážné zranění oka, které si vyžádalo akutní operační zákrok, bez jehož provedení by hrozila muži ztráta zraku.

Kriminalistům se během pouhého jednoho dne podařilo zjistit, vypátrat a zadržet všechny tři osoby, které se na loupežném přepadení společně podíleli. Jelikož muž dle znaleckého vyjádření utrpěl těžkou újmu na zdraví, celý případ si z důvodu věcné příslušnosti přebrali kriminalisté z 1. oddělení odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kteří následně zahájili trestní stíhání čtyřiapadesátiletého a devětatřicetiletého muže a osmačtyřicetileté ženy pro trestný čin loupež a porušování domovní svobody, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až patnácti let.

kpt. Ing. Eva Kropáčová

5. 7. 2023

