Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže ohrožoval plynovou pistolí

KARLOVARSKO – Následně vytáhl nůž.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.

Obviněný muž měl v úterý 12. prosince letošního roku po elektronické konverzaci navštívit svou přítelkyni v jedné z heren v Karlových Varech. K ženě si přisedl jí neznámý šestatřicetiletý muž, který se ženou začal konverzovat. To se ale zřejmě nelíbilo jejímu příteli, který kolem půlnoci k muži přišel a začal ho vulgárně urážet, přičemž mu dále sdělil, že ho fyzicky napadne. Šestatřicetiletý muž mu na to odpověděl, ať jdou ven. To obviněný muž uposlechl a oba dva šli před hernu. Tam devětadvacetiletý muž vytáhl plynovou pistoli, kterou na staršího muže mířil.

Po chvíli napadený muž odešel zpět do vnitřních prostor herny, jelikož chtěl věc oznámit na linku 158. Obviněný muž mu ale sdělil, že žádnou policii volat nebude a vytáhl nůž, kterým šestatřicetiletého muže začal ohrožovat. Nůž mu měl přiložit ke krku a přitom mu dále vyhrožoval fyzickým napadením. Ten se ale začal bránit, přičemž mu v oblasti hlavy obviněný muž způsobil dvě povrchové řezné rány.

Na místo se dostavili policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře, kteří devětadvacetiletého muže zadrželi. Následně uvnitř herny nalezli nůž. Poté policisté společně se služebním psem pátrali také po střelné zbrani, kterou nalezli ukrytou ve zdi nedaleko herny.

V případě prokázání viny devětadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Jan Bílek

15.12.2023

vytisknout e-mailem