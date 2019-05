Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže napadl teleskopickým obuškem

CHEBSKO – Způsobil mu zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici.

Jednačtyřicetiletý muž z Ašska měl v první polovině prosince minulého roku telefonicky hovořit se svojí známou, která mu uvedla, že byla fyzicky napadena třiatřicetiletým mužem z Aše. Na to měl jednačtyřicetiletý muž zareagovat tak, že se po několika hodinách do Aše vydal a na místní ubytovně našel muže, který měl napadnout jeho známou. Po krátké slovní rozepři měl třiatřicetiletého muže bez varování fyzicky napadnout a několikrát ho udeřit teleskopickým obuškem do oblasti hlavy a ramen. Tímto jednáním mu měl způsobit zranění, které si později vyžádalo hospitalizaci v nemocnici a následně dvoutýdenní pracovní neschopnost.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a jednačtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 5. 2019

