Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže napadl na ulici

CHEBSKO – Hrozí mu až osmileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Mariánských Lázní, kterého obvinili ze spáchání zločinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.



V první polovině září minulého roku měl obviněný na ulici v Mariánských Lázních slovně urážet jemu známého třiačtyřicetiletého muže. Po nadávkách ho měl začít fyzicky napadat pěstmi do oblasti hlavy a kopy do spodní části těla. Napadený muž měl začít couvat a přitom upadnout na zem. Obviněný měl i poté pokračovat ve svém útoku a ležícího muže několikrát udeřit pěstí do různých částí těla. Následně měl obviněný z místa odejít a třiačtyřicetiletý muž si měl po několika minutách přivolat pomoc. S vážným zraněním byl převezen do nemocnice.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let, jelikož svým útokem způsobil těžkou újmu na zdraví.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 2. 2021

