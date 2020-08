Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže napadl motorovou pilou

CHEBSKO – Policisté ho zadrželi a nakonec skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Mariánských Lázní, kterého obvinili ze spáchání zločinu vydírání, těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.



Obviněný muž měl v neděli 2. srpna letošního roku po 19. hodině fyzicky napadnout šestadvacetiletého zaměstnance rychlého občerstvení v Mariánských Lázních. Obviněný měl obejít prodejní pult a muže, který v té době obsluhoval zákazníky, chytit a natlačit ke zdi. Po chvíli svého jednání zanechal a prodejnu opustil. Přitom měl vyhrožovat přítomné jednadvacetileté ženě. Na napadeného muže měl z osobního automobilu, kterým odjížděl, pořvávat, že pokud přivolá policii, tak rychlé občerstvení podpálí.



O pár minut později měl v jiné části lázeňského města zničehonic začít urážet sedmatřicetiletou ženu a třiačtyřicetiletého muže. Toho měl následně fyzicky napadnout několika údery pěstí. Poté měl odejít do své nedaleké garáže, kde měl vzít motorovou pilu a vrátit se zpět k muži. Toho se měl snažit motorovou pilou zasáhnout, ale muž se útokům vyhnul. Obviněný poté odešel zpět do garáže a v dalším agresivním chování mu zabránila přivolaná policejní hlídka.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 8. 2020

