Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Muže museli z vozidla vyprostit

CHRUDIMSKO - Řídil bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu.

Sotva policisté došetřili smrtelnou dopravní nehodu u Holic, už chrudimští kolegové vyjížděli k další vážné dopravní nehodě do obce Proseč –Martinice. Tam 34letý řidič, který má zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2025 řídil pod vlivem alkoholu vozidlo Mercedes E200, se kterým na silnici směr Borová narazil do stromu. Z vozidla ho museli vyprostit hasiči a záchranná služba ho s těžkým zraněním převezla do nemocnice. Řidič byl ještě na místě schopen dechové zkoušky, která policistům ukázala číslo 1,6 promile alkoholu v dechu. Okolnosti a příčiny dopravní nehody nyní šetří dopravní policisté.



Foto PČR.

29. prosinec 2018

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

