Muže měl zbít kvůli dluhu

KARLOVARSKO – Skončil ve vazbě a hrozí mu až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody a vydírání.

Čtyřiadvacetiletá žena měla v pátek 9. října letošního roku říct obviněnému, že její sedmadvacetiletý známý otálí s navrácením finančních prostředků, které jí dluží. A obviněný se rozhodl situaci řešit. Sedmadvacetiletému muži měl ještě tentýž den poslat výhružnou SMS zprávu. V té měl požadovat, aby ženě peníze vrátil, jinak ho fyzicky napadne. O několik hodin měl obviněný zamířit do penzionu, kde sedmadvacetiletý muž bydlel. Když ho muž odmítl do bytu pustit, tak měl obviněný vykopnout dveře, vstoupit do bytu a muže fyzicky napadnout úderem pěstí do oblasti hlavy. Ve fyzickém napadání měl po chvíli ještě pokračovat. Pěstí ho měl udeřit do různých částí těla a přitom po něm požadovat, aby uhradil dluh. Sedmadvacetiletý muž mu měl ze strachu o svůj život a zdraví vydat mobilní telefon a finanční prostředky, které měl u sebe. Obviněný pak byt opustil. Tímto svým jednáním mu měl způsobit škodu přibližně tři tisíce korun.



Poškozený incident oznámil na policii až téměř po čtrnácti dnech. Kriminalisté se případem začali okamžitě zabývat a v pondělí 26. října 2020 sedmačtyřicetiletého muže zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí sedmačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let.

29. 10. 2020

