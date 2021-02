Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muže, který se zranil, policisté vypátrali

PELHŘIMOVSKO: Do péče si zraněného muže převzali zdravotníci

V pondělí 22. února krátce před devátou hodinou večer přijali policisté integrovaného operačního střediska na linku tísňového volání oznámení o muži, který si chtěl ublížit a ohrozit se na životě. Jednačtyřicetiletý muž se měl nacházet v blíže neupřesněné lokalitě v lese u obce Hodějovice. Operační důstojník do lokality ihned vyslal dostupné policejní hlídky. Muž, po kterém policisté začali okamžitě pátrat, měl u sebe mobilní telefon. Hlídka policistů z obvodního oddělení v Pelhřimově, která se nacházela nedaleko místa, kde se měl muž nacházet, na telefon zavolala. Muž hovor přijal a s policisty komunikoval. Policistům popsal místo, kde se nachází a dále také uvedl, že si již způsobil řezné poranění ruky. Během pár minut policisté muže nalezli, jak leží u stromu a kolem něj je větší množství krve. Policisté muži ihned poskytli nezbytnou první pomoc, přiložili tlakový obvaz a muže zabalili do termofolie. V tu chvíli již ke zraněnému muži směřovali také záchranáři, kteří již byli nedaleko místa, kde muž ležel. Již před půl desátou si tak zdravotníci muže převzali do své péče a společně s policisty ho na nosítkách transportovali do sanitního vozu.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

24. února 2021

