Muže, který chtěl umrznout, vypátrali včas

JABLONEC NAD NISOU – Muž se rozhodl ukončit život umrznutím v lese, policisté ho vypátrali do hodiny od oznámení.

V neděli v noci necelou půlhodinu po třiadvacáté hodině policisté na Obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou přijali oznámení z operačního střediska Městské policie s tím, že strážníkům volala žena, která hledá svého přítele, jelikož jí sdělil, že se jde zabít a umrznout do lesa.

Na místo do prostoru křižovatky ulic Dlouhá a 5. května ihned z obvodního oddělení vyjela policejní hlídka, která se spojila s hlídkou městských strážníků. Provedeným šetření policisté zjistili, že muži, který se uvedeným způsobem rozhodl ukončit svůj život, je 37letý muž z Hrádku nad Nisou. Se svou přítelkyní se měl ten den vrátit do Jablonce z Prahy a po hádce s ní, kdy jí sdělil svůj úmysl ukončit život, odešel z autobusového nádraží směrem do ulice Dlouhá, kde v prostoru křižovatky s ulicí 5. května zanechal svrchní oblečení a odešel. Poté ho již jeho přítelkyně neviděla. Ta se s ním ještě spojila telefonicky, kdy jí opět sdělil, že chce umrznout, je pod sněhem a je mu zima. Poté měl již telefon nedostupný.

Policisté se strážníky začali po muži okamžitě pátrat. Na pomoc ji také přijala hlídka policistů z Oddělení hlídkové služby a policejní psovod se služebním psem. Policisté se rozhodli na základě zjištěných informaci propátrat les poblíž ulice Kokonínská. Hlídky prováděly organizovaný a rozsáhlý průzkum terénu. Při tomto pátrání policisté muže nalezli v hlubokém lese mimo pěší stezky, a to 23 minut po půlnoci. Muž ležel v prohlubni ve sněhu, oblečen byl jen do půl těla a tričko si držel v ruce. Byl silně podchlazený a policistům přiznal, že takto v lese ležel asi dvě hodiny. Vlivem podchlazení muž nebyl schopen samostatné chůze, proto ho policisté zabalili do termofólie a přemístili ho do služebního vozidla. Mezi tím samozřejmě na místo přivolali posádku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která o převezla na ošetření do jablonecké nemocnice.

Policistům muž ještě sdělil, že neměl v úmyslu se tímto způsobem zemřít. Údajně se prý jednalo pouze o demonstraci sebevraždy směrem ke své přítelkyni, se kterou se před tím pohádal a do lesa šel proto, aby zmírnil svůj vztek. Když prý došel do lesa tak pod vlivem alkoholu a marihuany usnul. Ovšem když se asi po dvou hodinách vzbudil, již se mu nepodařilo kvůli promrzlým nohám vstát. Dle svých slov situaci velmi podcenil a hlídkám neustále děkoval za záchranu života.

Je opravdu velkým štěstím, že přítelkyně uvedeného muže včas zavolala na tísňovou linku Městské policie a je dobře, že ho policisté v lese silně podchlazeného našli v době, kdy byl ještě i při vědomí. Vzhledem k tomu, že se muž již nebyl schopný sám postavit na vlastní nohy, je pravděpodobné, že mu všichni, kteří po něm pátrali, zachránili život.





6. 4. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

