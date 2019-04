Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muže, jenž měl nastoupit do věznice, uschovávala u sebe doma

KARLOVARSKO – Teď hrozí pobyt ve vězení i jí.

Uschovávat osoby u sebe doma, které utíkají před spravedlností a snažit se tím oddálit nástup do věznice se nevyplácí. O tom se přesvědčila i 41letá žena z Karlových Varů.

Ta se měla takového jednání dopustit v pondělí dne 9. dubna 2019. Ve večerních hodinách měla umožnit 35letému muži, aby unikl trestu odnětí svobody. Toho měla uschovávat u sebe v bytě v Karlových Varech, ačkoliv věděla, že 35letý muž měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Přes opakované výzvy policistů k umožnění vstupu do jejího obydlí, aby mohl být muž omezen na osobní svobodě, neučinila. Muž měl do věznice nastoupit nejpozději dne 5. 4. 2019, což však neučinil. Trest si měl odpykat za majetkovou trestnou činnost.

Na základě vydaného příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody Okresním soudem v Karlových Varech, byl muž následně v bytě zadržen, stejně jako 41letá žena. Muž putoval rovnou do věznice a žena na policejní služebnu. Zde jí karlovarští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu Nadržování. V případě prokázání viny jí tak hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

10. 4. 2019

