Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muže jeho platný zákaz řízení nezajímal

RAKOVNICKO – Zákaz řízení ale zajímá policii.

Rakovničtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý 31letý muž.

V sobotu 10. října před dvaadvacátou hodinou řídil jedenatřicetiletý řidič osobní vozidlo VW Passat od obchodního domu v Rakovníku v Luženské ulici do ulice Prokopova, kde byl na „majáky“ zastaven prvosledovou hlídkou. Policisté muže vyzvali k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla, přičemž řidičský průkaz nepředložil. Následnou lustrací zjistili, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny, a to od dubna 2019 do dubna 2021.

Za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

PČR Rakovník

13. října 2020

