Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž zranil chlapce

JIHLAVSKO: Muž byl obviněn ze spáchání tří trestných činů

Ze spáchání tří trestných činů byl obviněn muž, který v Jihlavě napadl chlapce. Hoch ho přitom pouze upozornil na nevhodnost jeho jednání. Po úderu sklenicí do oblasti hlavy skončil zraněný chlapec v nemocnici. Podezřelý muž byl po činu zadržen a policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Obviněnému muži hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

K případu došlo v první polovině minulého týdne. Po druhé hodině odpoledne se v prostoru parkoviště před obchodním domem v Jihlavě pohyboval mezi vozidly dvaapadesátiletý muž. Choval se podezřele, čehož si všiml chlapec, který muže oslovil za účelem zjištění důvodu jeho jednání. Reakcí mu ale byla agresivita ze strany muže a následný fyzický útok. Zraněného chlapce převezla zdravotnická záchranná služba na ošetření do nemocnice. Na místo byli přivoláni také strážníci městské policie, kteří podezřelého muže v lokalitě zajistili. Následně ho převzali policisté a zadržený muž skončil v policejní cele. Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté. Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy, dále provedli výslechy i šetření.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Dvaapadesátiletý muž z Jihlavska byl obviněn z trestného činu ublížení na zdraví spáchaného na dítěti mladším patnácti let, dále zločinu vydírání spáchaného se zbraní a přečinu výtržnictví,“ řekl npor. Ing. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že se jedná o muže, který byl v minulosti již opakovaně soudně trestán. Odsouzen byl i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Muž je obviněn z toho, že vydíral a napadl nezletilého chlapce. Poté co ho hoch na ulici kontaktoval, muž zareagoval vulgárními nadávkami a hrozbou ublížením na zdraví za použití sklenice, kterou držel v ruce. Chlapec chtěl odejít, muž na něho ale zaútočil. Úderu do oblasti hlavy se hoch ještě snažil vyhnout, přesto byl zasažen. Muž poté z místa odešel a zraněného chlapce odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice.

Zranění chlapce není vážné. „S ohledem na způsob a razanci útoku mohlo ale dojít k vážnějšímu zranění, ke kterému nedošlo jen shodou skutečností nezávislých na vůli obviněného muže, zejména díky úhybnému manévru napadeného chlapce,“ dodal por. Mgr. Michal Olejníček, komisař oddělení obecné kriminality.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ zakončil vedoucí jihlavských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. června 2020

vytisknout e-mailem