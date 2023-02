Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž zaútočil na ulici

MOSTECKO - Teď mu hrozí deset let vězení.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 34letého muže z Mostu ze spáchání zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Ten měl v neděli v odpoledních hodinách v samotném centru města surovým způsobem zaútočit na svého známého. Napadený se po útoku probudil až v nemocnici. Samotnému incidentu předcházelo nevinné pošťuchování, které se přehouplo v hádku. Množství vypitého alkoholu obou účastníků jen přililo do ohně. Obviněný udeřil poškozeného, který zřejmě i vlivem aktuálního stavu upadl na zem. Útok ovšem neskončil a padlo několik dalších ran. Své dílo Mostečan dokonal tím, že chytl již ležícího muže za oděv a cloumal s ním o obrubník. Kolem projížděl policista mimo službu, který napadení viděl a ihned zakročil. Agresora zadržel a předal přivolané hlídce. Ta ho pak převezla do policejní cely. Napadenému byla poskytnuta první pomoc od svědků, ale utrpěl zranění, se kterým musel být hospitalizován v nemocnici. Stíhaný si prý z důvodu své opilosti vůbec nic nepamatuje. Jak vyšlo později najevo, útočník nejednal tímto způsobem poprvé. Před dvěma lety byl chomutovským soudem za výtržnosti potrestán. Pokud bude uznán vinným i v tomto případě, může ve vězení vzpomínat na to, co se stalo až po dobu deseti let.

