Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Muž zalarmoval policii poté, co se cestou z hospody ztratil v lese

BLANENSKO: Do pátrání v terénu se pustili policisté společně s psovodem.

Třiačtyřicetiletý muž volal ve čtvrtek krátce před osmnáctou hodinou na linku 158 s tím, že se ztratil v lese a netuší, kde je. K popisu uvedl pouze to, že si chtěl zkrátit cestu lesem z Hořic ke Starému Blansku. Uvedl, že je mu hrozná zima a sedí u nějakého potoka, do kterého spadnul. Do pátrání v terénu se ihned pustila městská a státní policie společně s psovodem. Policisté zjistili, že podle mapy mezi Hořicemi a Starým Blanskem protékají celkem tři potoky. Dva ze tří hlídky následně prošly, ale ani u jednoho oznamovatele nenašly. Při přejezdu k poslednímu potoku krátce po jednadvacáté hodině jim opětovně volal ztracený muž, že jej našel už jeho kamarád. Poté, co se policisté s oznamovatelem sešli a zjistili, že celý incident se obešel bez zranění, jej o celé situaci poučili. Ten jim s omluvou přislíbil, že už si příště cestu lesem v noci krátit nebude.

prap. Lenka Koryťáková, 31. prosince 2018

