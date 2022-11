Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž vykradl kavárnu i hernu

MOSTECKO - Kriminalisté recidivistu obvinili.

Mostečtí policisté objasnili tři listopadové vloupačky. Výsledkem šetření je zahájení trestního stíhání 29letého muže ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci. Vyšetřovatel klade Mostečanovi za vinu, že v první polovině měsíce násilím pronikl do pivnice. Z provozovny odnesl alkohol a hudební vybavení. Druhý den se v jiné části města pozval do kavárny, to už bylo ovšem dávno po zavírací době. Silou poškodil zabezpečení vstupních dveří a už mu nic nebránilo ke vstupu. Obviněný prostor prohledal a zaujaly ho pro něj zřejmě nevšední věci. Mimo odcizené finanční hotovosti a alkoholu si odnesl humirod, hmoždíř a mnoho dalšího vybavení kavárny. Do třetice si minulý týden vytipoval jemu známou hernu, do které v brzkých ranních hodinách násilně vstoupil. Tam už měl namířeno rovnou za obslužný bar, kde našel pár stovek. Všechny zcizené věci údajně rozprodal náhodným osobám a peníze, včetně těch odcizených, utratil za svoje osobní potřeby. Po násilných vloupačkách zanechal tisícové škody a majitelům způsobil nemalé starosti. Celkově se majetková újma přehoupla přes 110 tisíc korun. Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a jejich úsilí přineslo ovoce. Tento Mostečan není ovšem žádnou neznámou ikonou v trestním prostředí. Jeho náprava se evidentně nevydařila. Teprve v říjnu opustil brány vězení, kde vykonal několikaměsíční trest. Podnikatelé si mohou oddechnout, protože obviněný opět konzumuje vězeňskou stravu. Na návrh policistů, který soud akceptoval, byl vzat do vazby. Bude-li muž uznán vinným, za mřížemi pobude až tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

28. listopadu 2022

vytisknout e-mailem