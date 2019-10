Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž vyjel do protisměru

LUŽANY – Střetl se tam s nákladním autem. Z místa byl převezen do nemocnice.

Dopravní policisté Územního odboru Plzeň – venkov přijali dnes oznámení o nehodě, která se stala kolem 8:00 hod. v obci Lužany. Uvedenou obcí jel ve směru na Klatovy 64letý řidič s vozidlem Hyundai. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič na rovném úseku vyjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde čelně narazil do levé přední části nákladního vozidla Iveco, které řídil 44letý řidič ve směru na Přeštice. Při střetu došlo ke zranění řidiče osobního vozidla, který byl z místa převezen do nemocnice. Ještě před tím policisté s oběma řidiči provedli dechové zkoušky, jejich výsledky byly negativní. Celkovou vzniklou škodu odhadli na 110 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

22. 10. 2019

