Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muž v pátrání si sám zavolal policii

KARLOVARSKO – Byl na něj vydán příkaz k zatčení.

V úterý 3. října letošního roku krátce po osmnácté hodině oznámil na linku 158 devětatřicetiletý muž, že mu v Karlových Varech v místě bydliště nějaké osoby kopou do dveří. Na místo se dostavili policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kterým muž sdělil, že ho zřejmě nějaké osoby sledují, chodí mu před dům a on z nich má strach. Policisté následně na místě provedli šetření, přičemž nezjistili, že by se v domě či jeho okolí nacházely další osoby. Poté provedli lustraci devětatřicetiletého oznamovatele, při které zjistili, že na něj byl Okresním soudem v Karlových Varech vydán příkaz k zatčení ve věci porušování domovní svobody a ublížení na zdraví.

Policisté muže omezili na osobní svobodě a převezli ho na obvodní oddělení k dalším úkonům.

nprap. Jan Bílek

5.10.2023

