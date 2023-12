Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž v bytě upadl a nemohl vstát

DĚČÍNSKO - Pomohli mu policisté a hasiči.

V úterý 12. prosince v podvečer, krátce po 18. hodině vyjížděla hlídka rumburských policistů do Jiříkova, k oznámení o nemohoucím muži v bytě, který nereaguje na volání a je pravděpodobné, že by mohl mít nějaké zdravotní obtíže. Rumburští policisté po příjezdu na místo zjistili, že z bytu se stále nikdo neozývá, nereaguje na výzvy a volání a vzhledem k zamčeným dveřím zevnitř není možné se do bytu dostat. Policisté využili svého oprávnění, přivolali na místo posádku hasičů, kteří uzamčené dveře otevřeli. V bytě pak nalezli čtyřiapadesátiletého muže ležícího na podlaze, který se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohl hýbat, zpočátku ani nereagoval na oslovení. Policisté společně s hasiči muži poskytli první pomoc. Po krátké chvíli muž policistům řekl, že sám doma před několika hodinami upadl a nemůže pohnout nohama. Muž byl následně převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Děčín 14. prosince 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

