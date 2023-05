Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Muž uvěřil podvodné SMS

Prachatice – Nabízenou odměnu nezískal, naopak o nemalý finanční obnos přišel. (Hlasová schránka 974 236 974)

Prachatičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality řeší další podvod v kyber prostředí. Poškozenému zaslal neznámý pachatel SMS zprávu, tvářící se, jako by byla odeslána od České správy sociálního zabezpečení, ve které byl odkaz na získanou odměnu. Po kliknutí na ni, byl poškozený přesměrován na "údajný portál občana“, kde vyplnil údaje do svého internetového bankovnictví a tyto potvrdil Smart klíčem ve svém mobilním telefonu. Následně z jeho bankovního účtu odešlo ve čtyřech platbách nejméně 25 000 korun, a to již bez jeho součinnosti, neboť si pachatel stačil nově aktivovat Smart klíč.

Na základě stále rostoucího počtu případů v oblasti internetových podvodů vytvořili jihočeští policisté projekt KYBER RÁDCE, jehož cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti právě o nejaktuálnějších metodách internetových podvodníků a jak se jim účinně bránit. Projekt KYBER RÁDCE policisté realizují nejčastěji formou přednášek a kontaktních terénních pracovišť, a to po celém jihočeském kraji.

Co KYBER RÁDCE radí, abyste se nestali další z mnoha obětí, naleznete na přiloženém odkaze:

https://www.policie.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx

por. Bc. Martina Joklová

5. května 2023

