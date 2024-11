Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Muž uvěřil falešnému bankéři

České Budějovice - Přišel o více než 400 000 korun.

Několik telefonátů od bankovních úředníků předcházelo tomu, že důvěřivý muž přišel o více než 400 000 korun. První telefonát se týkal úvěru, který si měl muž sjednat. Protože o žádném úvěru nevěděl, řekl mu volající, že se nejspíše jedná o podvod a že mu zavolá kolega, který mu následně vysvětlil možnosti zabezepčení jeho bankovních účtů. Třetí telefonát měl být konkrétní pracovník banky, který potvrdil, že se jedná o závažnou věc s tím, že bude následovat další hovor s pracovníkem interní kontroly. Skutečně i k tomuto hovoru došlo, neznámá žena, údajně pracovnice z banky, poškozenému sdělila, že byl na jeho osobu vzat falešný úvěr a jediná možnost, jak uchránit své peníze, je ta, že musí poslat své finační prostředky na jiné bankovní účty. Tyto účty muži naditkovala a on na ně následně odeslal v několika platbách více než 400 000 korun. Následně poškozenému volal další údajný zaměstnanec banky, s tím, že na jeho bankovním účtu jsou podezřelé transakce, zda je uskutečnil on. Muž toto potvrdil. Společně transakce zkontrolovali a hovor ukončili. Pokšozený se však chtěl ujistit, že je vše v pořádku a tak volal zpět na telefonní čísla, ze kterých mu bylo předtím voláno, ale pokaždé se mu ozval někdo jiný, než s kým hovořil předtím. Pak ho teprve napadlo zavolat na infolinku své banky, kde se dozvěděl, že se stal obětí podvodníka. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení v Lišově, kteří zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu. Pachateli v případě jeho odhalení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Policisté upozorňují všechny majitele bankovních účtů, aby si své peníze hlídali a nikdy nedůvěřovali údajným pracovníkům banky, kteří zavolají a chtějí, abyste své prostředky převáděli na jiné účty. Vždy si informaci ověřujte na infolinkách své banky nebo u pracovníků banky, které znáte a kterým důvěřujete.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

3. listopadu 2024

vytisknout e-mailem