Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muž surově napadl seniory

CHEBSKO – Navíc jim ještě odcizil automobil, se kterým poté havaroval.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmadvacetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví.

Osmadvacetiletý muž měl dne 24. 7. 2019 ve večerních hodinách popíjet alkoholické nápoje v prostoru městského hřbitova v Aši. Když z místa odcházel, tak potkal manželský pár ve věku 72 a 70 let, kteří naopak do prostoru hřbitova společně šli. Po několika minutách, kdy manželský pár hřbitov opouštěl, tak měl obviněný nejdříve fyzicky napadnout dvaasedmdesátiletého muže. Toho měl udeřit několika ranami pěstí do obličeje a povalit ho tím na zem. Následně fyzicky zaútočil i na jeho manželku, kterou měl pěstí několikrát udeřit do hrudníku. Poté měl přistoupit k ležícímu muži a z kalhot mu odcizit klíče od nedaleko zaparkovaného osobního vozidla. Obviněný se pak vydal k vozidlu, se kterým měl z místa odjet. Směrem na obec Výhledy u Aše ale zřejmě nezvládl řízení a s vozidlem vjel mimo vozovku. Po nehodě měl automobil nechat havarovaný mimo komunikaci a jít pěšky zpět do Aše. V tu dobu už ale o jeho počínání věděla policejní hlídka, která ho během několika minut zadržela.

Po provedených úkonech byl muž na pokyn státního zástupce propuštěn ze zadržení. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 8. 2019

