Muž skončil ve vazbě

TRUTNOVSKO - Kriminalisté objasnili 35 případů vloupání v Trutnově.

Tento týden trutnovští kriminalisté ukončili vyšetřování celkem 35 skutků, které se týkaly zejména vloupání do objektů na Trutnovsku, přičemž měl pachatel svým protiprávním jednáním způsobit škodu přesahující 200 tisíc korun.

Policejní komisař obvinil 29letého muže ze spáchání zločinu loupež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platební prostředku, z přečinu krádež a z přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný muž se měl koncem srpna 2022 na ulici Nábřeží Václava Havla pokusit násilím zmocnit jízdního kola, které vedl poškozený v pravé ruce. To se mu nakonec nepovedlo, neboť mu v tom majitel zabránil svým jednáním. „Lapka“ se od letošního srpna dále zaměřoval na zahrady, garáže, pergoly, chatky, přístřešky, ale i na motorová vozidla, do kterých vnikal. Z těchto míst odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. Jednou to bylo jízdní kolo, vrtačka, sekera, alkohol, doklady, peníze, prostě vše co se naskytlo a dalo se dál zpeněžit.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzený a v březnu tohoto roku opustil brány vězení. Muž je bez domova, i bez jakéhokoliv příjmu.

Policejní komisař v úterý 27. 9. 2022 zaslal k rukám státního zástupce podnět na vzetí obviněného muže do vazby, čemuž soudce Okresního soudu v Trutnově vyhověl a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí od 2 do 10 let pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

30. 9. 2022, 12:15

