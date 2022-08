Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž skončil ve vazbě

TRUTNOVSKO - Zloděje policisté dopadli krátce po oznámení krádeže.

Trutnovští policisté v neděli krátce po přijetí oznámení týkající se krádeže elektrokoloběžky v hodnotě 20 tisíc korun zadrželi 26letého muže jedoucího na odcizené věci na Úpické ulici v Trutnově.

V pondělí proti němu policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněnému klademe za vinu, že od trutnovského obchodního domu ze stojanu odcizil zámkem zajištěnou elektrokoloběžku v hodnotě téměř 20 tisíc korun. Muž byl v době zadržení silně pod vlivem drog, tedy nebyl schopen výslechu, a proto jsme ho nejprve převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Druhý den byl eskortován policisty zpět na policejní útvar.

Krom této krádeže se dále obviněný muž dopustil v březnu 2022 porušování domovní svobody, když násilím vnikl do zahradní chatky, ve které přespal a následně odcizil nářadí v hodnotě přesahující 5 tisíc korun.

O 3 měsíce později se v ulici Novodvorská v Trutnově pokusil odcizit horské elektrokolo v hodnotě 140 tisíc korun, přičemž byl majitelem vyrušen. Jelikož v té době právě kolo přehazoval přes bránu, nechal ho tam viset a z místa utekl.

Dále tento měsíc v drogerii v Trutnově odcizil zboží v hodnotě přesahující 2 tisíce korun a opět násilím vnikl v zahradní kolonii do jiné chatky, ve které nocoval.

Jedná se o recidivistu, který byl za posledních 8 let již 9x odsouzen za majetkovou trestnou činnost, když naposledy brány vězení opustil v červenci loňského roku. Je však patrné, že na něho pobyt ve vězení s největší pravděpodobností neměl žádný pozitivní vliv.

Jedná se drogově závislého muže, kterého policisté velmi dobře znají. V současné době je bez domova a bez finančního příjmu.

Policisté vrátili odcizenou elektrokoloběžku majiteli.

V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení.



V úterý policejní komisař k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněného do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově tentýž den akceptoval a muž je stíhán vazebně.

25. 8. 2022, 8:00

por. Pižlová Šárka, DiS.

