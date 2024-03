Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž si vyslechl podezření z trestného činu Šíření poplašné zprávy

ÚSTÍ NAD LABEM - Své rozhořčení neuměl muž jinak ventilovat než výhružkou.



Podezřelý pravděpodobně neudržel své emoce na uzdě a jak po telefonu, tak po sms vyhrožoval umístěním bomby na jednu ze státních institucí. Ústeckým policistům se ihned po tomto oznámení podařilo muže vypátrat a zadržet. I přesto, že riziko ze strany tohoto muže, že by něco takového udělal, se ukázalo jako nulové, tak nikdy obdobnou výhružku nemůžeme podcenit. Dvaapadesátiletý muž v současné době ve zkráceném přípravném řízení čelí podezření z trestného činu Šíření poplašné zprávy, za což mu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 25. března 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

