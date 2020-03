Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž si vyhlédl prázdný penzion a hotel na horách

TRUTNOVSKO – U jednoho dokonce odcizil vozidlo, políčeno měl i na čtyřkolku.

V těchto dnech policejní komisař zahájil trestní stíhání proti třicetiletému muži a obvinil ho z trestných činů krádež, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

Obviněnému klademe za vinu, že začátkem tohoto týdne násilím vnikl do apartmánu jednoho z ubytovacích zařízení v Peci pod Sněžkou. Zde měl odcizit různé oblečení, drogérii a elektroniku. Dále se uvnitř penzionu zmocnil klíčů od automobilu Škoda Octavia, kterým následně z místa odjel. Vůz poté nechal odstavený nedaleko centra města, kde ho vypátrali policisté. Z vozu však měl odcizit nářadí, zimní oblečení, vybavení na horskou turistiku a alkohol. Poškození vyčíslili celkovou škodu na téměř 85 tisíc korun. Tím ale výčet jeho prohřešků nekončí. Muž se měl totiž v Peci pod Sněžkou ještě o pár dní později vloupat do jednoho hotelu, zde přespat a vypít alko a nealko nápoje za necelých tisíc korun. Jeho pozornosti tam neunikly ani klíče od vozidla a čtyřkolky, přičemž se čtyřkolkou v hodnotě 400 tisíc korun měl i v úmyslu z hotelu odjet. To už mu ale překazili policisté, kteří ho ve čtvrtek 19. března v odpoledních hodinách zadrželi, a muž skončil v policejní cele.

Po provedení potřebných úkonů stanul v sobotu dopoledne (21. 3.) u Okresního soudu v Trutnově, kde soudce rozhodl, že muž bude dále na svobodě. Přihlédl i k tomu, že nemá žádnou trestní minulost. Vzhledem k tomu, že svou trestnou činnost spáchal v době nouzového stavu státu, hrozí mu nyní v případě odsouzení až osmiletý pobyt ve vězení.

nprap. Lukáš Vincenc

21. března 2020, 12:30

vytisknout e-mailem