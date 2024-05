Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Muž si svobody dlouho neužil

OLOMOUC - Po dvou měsících svobody soud poslal muže opět za mříže.

Po dvou měsících na svobodě skončil 26letý mladík z Přerova opět za mřížemi, a to za opakovanou krádež. V pondělí 6. května po osmé hodině ranní jsme přijali oznámení o krádeži v restauraci na Horním náměstí v Olomouci. Pachatel do restaurace vnikl ráno, když obsluha otevřela dveře pro zásobování. Toho zloděj využil a nenápadně si to zamířil k pokladně, ze které odcizil finanční hotovost, stravenky a odložený mobilní telefon. Celkem ke škodě za necelých 50 tisíc korun. Pachatel se ale z lupu neradoval dlouho. Na základě kamerového záznamu policisté ztotožnili podezřelou osobu, kterou za pár minut nedaleko místa krádeže zadrželi. Navíc zjistili, že zadržený muž se krádeže nedopustil poprvé. V posledních třech letech byl za krádež Okresním soudem v Přerově odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem. Z výkonu trestu se vrátil letos 29. února. Policisté navíc zjistili, že muž má na svědomí i odcizení pokladní skříňky z bistra v obchodní galerii v Olomouci. Tu ukradl v neděli 5. května ráno a nacházely se v ní pouze neuplatnitelné vouchery. Přesto způsobil škodu za dva a půl tisíce korun.

Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za který mu hrozil až tříletý pobyt za mřížemi. Obviněný muž včera putoval před soudce, který jej v rámci vazebního jednání, ihned potrestal ročním nepodmíněným trestem. Policejní hlídka pak muže eskortovala do věznice.

por. Mgr. Libor Hejtman

9. května 2024

