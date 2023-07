Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž si přivezl drogy k distribuci

JIHLAVSKO: Obviněný muž skončil za mřížemi

Kriminalisté jihlavského územního odboru objasnili závažnou drogovou trestnou činnost muže, který přivážel do Jihlavy pervitin k další distribuci. Tento týden se mu stala osudnou cesta z Prahy, ze které si přivezl přibližně třicet gramů pervitinu. Řidiče přinutili zastavit policisté zásahové jednotky. Zadržený muž je obviněn ze spáchání dvou trestných činů, kromě drog ještě řídil auto, i když má uložený zákaz řízení. Stíhán je vazebně a hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.

Dopadnout podezřelého muže se jihlavským kriminalistům podařilo na základě jejich velmi dobrého operativního šetření. Na začátku týdne vyústilo prověřování případu v realizaci, při které kriminalisté spolupracovali s policejní zásahovou jednotkou z Jihomoravského kraje. Zadržení proběhlo v pondělí 3. července. Podezřelý muž přijel autem v odpoledních hodinách do Jihlavy, policisté vozidlo Škoda Octavia zastavili a řidiče zadrželi. Kriminalisté nalezli a zajistili pouzdro, které osádka z vozidla před zastavením vyhodila. V pouzdře byl sáček s krystalickou látkou. Zadrženého muže odvezli kriminalisté na oddělení a byl umístěn do policejní cely. Dechová zkouška u něho byla negativní, testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou se řidič odmítl podrobit. V automobilu s ním cestoval ještě spolujedoucí, také jeho odvezli kriminalisté na oddělení k provedení nezbytných úkonů.

Při prohlídce vozidla nalezli další obal s krystalickou látkou. Drogy budou podrobeny expertíze na speciálním policejním pracovišti.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže z Jihlavska. „Třiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost. Potrestán byl již také za drogovou trestnou činnost a trest si odpykal ve věznici, odkud byl podmínečně propuštěn vloni v létě se zkušební dobou až do roku 2027. Dále má od letošního dubna na základě rozhodnutí magistrátu vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do podzimu příštího roku.

Muž je obviněn z toho, že si dojel do Prahy pro pervitin a drogy přivezl do Jihlavy. Pervitin u sebe přechovával za účelem další distribuce.

Drogy dovážel muž do města poměrně často, a to přibližně od jara. Drogovou trestnou činnost ale nyní ukončili jihlavští kriminalisté.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

7. července 2023

