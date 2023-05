Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž sedl ženě na lep

HRADECKO - Nejen ženy se nechají zlákat na vidinu společného života.

Policisté v tomto týdnu obvinili z trestného činu podvod 37letou ženu z Pardubic, která během tří let vylákala z o 2 roky staršího muže z Hradce Králové téměř 1,6 miliónu korun.

Muž při vidině společného života ženě, s kterou převážně komunikoval elektronicky, na základě jejích různých smyšlených legend převáděl peníze ze svého účtu na její. Ženě uvěřil, že trpí rakovinou a pokud nepodstoupí operace, které jsou placené, že umře. Dále ji půjčil peníze, aby se mohla, než zemře se svou 2letou dcerou naposledy podívat k moři, na speciální operaci dceřina kolene, která musela být prováděna jen v Rakousku, a na poplatky ohledně prodeje pozemku - poplatek na odhad, zaměření pozemku, zápisy do katastru apod., aby mu za utržené peníze mohla zaplatit dluh.

Podvedený muž nejen že ženě naposílal své všechny naspořené finance, ale více než polovinu si půjčil. Z vyšetřování vyplynulo, že obviněná žena se jednání dopustila v úmyslu obohatit se, přičemž od počátku jednala s úmyslem, že peníze nikdy nevrátí a také nevrátila. Finance na uváděné účely nepoužila a ponechala si je pro vlastní potřebu.

Obviněné ženě s žádnou trestní minulostí hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.

por. Iva Kormošová

19.5.2023, 14.30



