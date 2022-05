Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Muž se zodpovídá z neposkytnutí pomoci, které vedlo k úmrtí jeho spolubydlící

ČESKOLIPSKO - Ta u něj doma několik týdnů chřadla s otevřenou zlomeninou krčku ramene.

Pětapadesátiletý Slovák se v těchto dnech zodpovídá z přečinu neposkytnutí pomoci, za který mu hrozí dvouletý trest odnětí svobody. Za tímto případem stojí jen těžko uvěřitelný příběh, ke kterému došlo mezi koncem února a 17. březnem letošního roku. V té době spolu už druhým rokem sdíleli jednu domácnost na Českolipsku dva Slováci, kteří se seznámili v Česku.

Zatímco on pracoval a měl pravidelný finanční příjem, ona, žena středního věku, nebyla v Česku nikde zaměstnaná a neměla u nás sjednané zdravotní pojištění. Potom, co jí nabídl bydlení u něj, se starala o domácnost a on zase zajištoval to, aby na její chod měli peníze. Tohle soužití fungovalo do doby, než letos v únoru doma nešťastně upadla a přitom utrpěla otevřenou zlomeninu krčku ramene.

Ačkoliv se jednalo o velmi bolestivé zranění, ze kterého jí trčely ven kosti, lékaře nekontaktovala a neudělal to ani její spolubydlící, kterému zhruba tři týdny před očima chřadla. Rána na rameni ji začala bez lékařské péče hnisat a ona rychle slábla. V posledních dnech už nic nejedla a ani nepila a nebyla schopná chodit nebo jen vstát z postele. Muž, kterého v této souvislosti trestně stíháme, ji léčil podáváním léků na bolest a ránu jí dezinfikoval peroxidem. Živou ji naposledy viděl 16. března před odchodem na noční směnu do práce. Když se následující ráno vrátil z práce domů, už nežila. Teprve potom kontaktoval tísňovou linku 112.

Dříve to neudělal podle jeho vyjádření proto, že jeho spolubydlící neměla v Čechách zdravotní pojištění a on se bál toho, že by musel výjezd zdravotnické záchranné služby platit za ní. V důsledku neposkytnuté odborné pomoci se u ní rozvinul septický šok, který v souvislosti s dalšími nepřiznivými faktory bohužel vedl k její smrti.

4. 5. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem