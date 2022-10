Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž se vloupal do zdravotnického zařízení

PELHŘIMOVSKO: Před policisty se schovával za krabicemi

V pondělí 24. října po desáté hodině večer byl v Pelhřimově při krádeži přistižen šestadvacetiletý muž. Muž za užití násilí vnikl do zdravotnického zařízení, odkud přešel do prvního patra, kde odcizil matraci, polštář a deku a vrátil se zpět do suterénu. Následně se před policisty ukrýval schovaný za krabicemi. U muže byla provedena dechová zkoušku s pozitivním výsledkem, kdy naměřená hodnota činila 1,25 promile alkoholu. Přivolaní policisté místo činu ohledali a vše zadokumentovali. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže, případ policisté prověřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

26. října 2022

