Muž se vloupal do stavební buňky

JIHLAVSKO: Policisté sdělili muži podezření ze spáchání trestného činu

Policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu třicetiletému muži, který se v Jihlavě vloupal do stavební buňky a odcizil nářadí. Ke spáchání činu došlo tento týden, v noci ze středy na čtvrtek, na ulici Brněnská. Muž vnikl na oplocený pozemek areálu a vloupal se do stavební buňky, kde odcizil úhlovou brusku a holiny, poté z místa utekl. Krádeží způsobil škodu přes tři tisíce korun. V časných ranních hodinách přijali policisté oznámení o vloupání do objektu a případ začali prověřovat. Na základě šetření se jim podařilo podezřelého muže vypátrat a dopadnout. Odcizenou brusku policisté zajistili a nářadí si převzal zpět majitel. Shromáždili důkazy a třicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Jedná se o recidivistu, který byl za majetkovou trestnou činnost v minulosti již opakovaně soudně trestán. Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn vloni v létě. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. června 2020

