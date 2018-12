Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž se vloupal do školy

TRUTNOVSKO – Soudce ho poslal do vazby.

V těchto dnech policisté ve Dvoře Králové nad Labem společně s kolegy z Úpice zadrželi 33letého muže, který se vloupal do jedné z tamních základních škol. Ve večerních hodinách si do budovy zjednal přístup násilím, když rozbil okno a ve škole vyrazil několik uzamčených dveří. Uvnitř si pak měl připravit k odcizení převážně elektroniku a ve sborovně se dále oblékl do zde odložené bundy. Jeho záměr mu však překazili muži zákona, kteří ho přistihli přímo při činu. Muž s policisty po svém odhalení nespolupracoval, ale nakonec stejně skončil s pouty na rukou a poté i v policejní cele.

Po zadržení si následně vyslechl obvinění ze spáchání přečinu krádež ve stádiu pokusu a poškození cizí věci. Vzniklou škodu si obec vyčíslila předběžně na téměř 60 tisíc korun. V současné době je muž stíhán ve vazbě, rozhodl o tom soudce Okresního soudu v Trutnově, který akceptoval návrh státního zástupce. Nutno dodat, že přihlédl k trestní minulosti muže a také k tomu, že již byl v druhé polovině listopadu letošního roku policejním komisařem obviněn pro jinou majetkovou trestnou činnost, za kterou nebyl dosud odsouzen. Mimo popsaný případ mu tak klademe za vinu, že se vloupal do čtyř zahradních chatek na Královédvorsku a odcizil z nich převážně potraviny, oblečení a elektroniku. Na této trestné činnosti se s ním podílel ještě 28letý muž, ten už však skončil ve vazbě začátkem listopadu – tisková zpráva „Muž se vloupal do zahradních chatek“.

Třiatřicetiletému muži tak nyní v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

nprap. Lukáš Vincenc

13. listopadu 2018, 09:45

