Muž se třemi promile na žíle se pohyboval po silnici i mimo ni jako neřízená střela

SEMILSKO - Zastavili ho až svědci, kteří mu před auto naházeli kovové překážky a nakonec i vybitá baterie.

Nebezpečnou jízdu předvedl ve čtvrtek kolem 16.30 Turnovu 45letý namol opilý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia. Ten nejprve vyjel z parkoviště před restaurací v Nádražní ulicí směrem na Ohrazenice, zřejmě v úmyslu dostat se domů do Liberce. Po chvíli si to ale rozmyslel a projel obloukem do protisměru, kde naboural při krajnici zaparkované BMW. Následně couval asi 30 metrů až ke křižovatce silnice třetí třídy číslo 2797 s ulicí Fučíkovou, kde zadní částí vozu bočně najel do vozidla Peugeot 208. Poté plynule bez zastavení dojel zpět na parkoviště před restaurací v turnovské Nádražní ulici.

Zde prorazil plot, naboural do sloupu a zůstal sedět v autě. Svědci ho zkontrolovali, zda neutrpěl nějaké zranění, ale když viděli, že je v pořádku a chystá se znovu vyrazit, naházeli mu před auto plechové tabule, aby mu v tom zabránili. Řidič to ani tehdy nevzdával, začal couvat a přitom naboural do opodál zaparkovaného renaultu. V tom momentě se mu naštěstí vybila baterie a on zůstal stát na místě.

Přivolaní policisté mu naměřili v dechu 3 promile alkoholu. Je zázrak, že nikoho ani sám sebe vážně nezranil. Kolegové ho eskortovali na policejní služebnu, a když následující den vystřízlivěl, zahájili jeho trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Předběžná škoda, kterou způsobil, je odhadnutá na 285 000 korun. Na závěr děkujeme všem občanům, kteří mu zabránili v další nebezpečné jízdě a přivolali nás na místo.

26. 11. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

